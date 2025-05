Bald ist es wieder Festival-Sommer! Auch dieses Jahr präsentiert euch METAL HAMMER ein paar heiße Tipps, welche Open Airs man im Auge behalten sollte.

Der Sommer wird lang, heiß und heftig - ganz unabhängig vom Wetter: Neben den großen Metal-Festivals lohnt es sich auch, die Augen und Ohren offen zu haben für die vielen kleinen und feinen Metal-Wochenendtrips in und um die Republik. Ähnlich wie schon vergangenes Jahr wollen wir euch auch 2025 wieder auf einige handverlesene Veranstaltungen aufmerksam machen, die neben Pflichtterminen wie Summer Breeze, Rockharz und Wacken Open Air einen lohnenden Eindruck machen. Nichts wie auf in den metallenen Festival-Sommer! Metal Storm Over Luzern: Metal-Festival in der Schweiz Wann: 12. April 2025 Wo: Südpol Luzern / Luzern Ticketpreis: 67,94 € Wer: Grave,…