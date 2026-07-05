Markus Babbel macht sich mehr und mehr einen Namen als DJ, wie etwa beim Wacken Open Air oder dem Full Metal Mayrhofen.

Das komplette Interview mit Markus Babbel findet ihr in der METAL HAMMER-Juniausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Du legst öfter als Rock- und Metal-DJ auf. Das wird immer mehr. Die Leute sind scheinbar auf den Trichter gekommen. Das nimmt wirklich Züge an, von denen ich nie geglaubt habe, dass es mal passieren würde. Früher habe ich auch für Freunde aufgelegt, aber nicht Rock und Metal, sondern Siebziger, Achtziger und Neunziger, dann wird es bei mir schon ein bisschen mau. Rock und Metal waren…