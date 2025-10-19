Gitarrist Daron Malakian hat eine System Of A Down-Coverband in Chicago mit einem Überraschungsauftritt sehr glücklich gemacht.

System Of A Down-Gitarrist Daron Malakian hat in Chicago die Coverband Peephole mit einem Spontanauftritt überrascht, als diese gerade ‘Needles’ in einer Bar spielte. Malakian, der wegen eines eigenen Auftritts mit System Of A Down in der Stadt war, schlenderte zufällig vorbei und entschied sich dazu, der Tribute-Gruppe einen Besuch abzustatten. Auf Instagram erzählt der Gitarrist: "Lasst mich damit anfangen, dass nichts hiervon geplant war. Wir hatten vor unserer Show in Chicago einen Tag frei, und nachdem wir etwas essen waren, beschloss ich, ein paar Fotos mit Greg Waterman zu schießen. Wir hatten nicht geplant, zum Wrigley Field zu gehen, landeten…