Anfang 2024 ist Gitarrist Thobbe Englund zu Sabaton zurückgekehrt. Laut eigener Aussage sei dies ein „Kinderspiel“ gewesen.

Die vergangenen Monate waren recht turbulent für Sabaton. Zu Beginn des letzten Jahres machte Gitarrist Tommy Johansson seinen Ausstieg öffentlich. Knapp einen Monat später gab die schwedische Power Metal-Formation die Rückkehr von Thobbe Englund nach achtjähriger Pause bekannt. 2025 begann nicht minder aufregend. Erst kürzlich vermeldeten Sabaton den Wechsel von Nuclear Blast zu Better Noise Music. Zeitgleich wurde eine neue Single angekündigt und somit ein neues Album in Aussicht gestellt. THE WAR TO END ALL WARS liegt immerhin schon drei Jahre zurück. „Der perfekte Zeitpunkt“ Zumindest ist inzwischen die erste Single-Auskopplung ‘Templars’ erschienen, was einer der Gründe war, weshalb Thobbe…