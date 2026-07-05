Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Lake Malice live in Frankfurt 24.09.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Lake Malice

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Deswegen gibt es Paradise Lost schon so lange
Paradise Lost
Paradise Lost existieren schon seit beinahe 40 Jahren in fast identischem Line-up. Gitarrist Gregor Mackintosh hat eine Theorie dazu.
Die meisten Bands machen heutzutage fast regelmäßig Line-up-Veränderungen durch. Kein Wunder: Menschen entwickeln sich weiter und leben sich auseinander. Paradise Lost bilden hierbei eine große Ausnahme. Die Briten spielen seit 38 Jahren in fast identischem Line-up. Einzig ihr Schlagzeug bekommt regelmäßige Besetzungswechsel. Sinn für Humor In einem Interview mit Metal.de erklärt Gitarrist und Keyboarder Gregor Mackintosh, was seiner Meinung nach zu dieser Langlebigkeit führt. Er sagt: "Es gibt ein paar Dinge, die dafür wichtig sind. Erstens, Sinn für Humor. Man sollte einen ähnlichen Sinn für Humor haben.  Er muss nicht gut sein, aber er sollte einigermaßen übereinstimmen, sodass man über dieselben…
Weiterlesen
Zur Startseite