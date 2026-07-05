Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Future Palace, Trelldom sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Callider ‘By The Dawn’ Coreleoni ‘Generation Rock’ Distant ‘All Will Be (N)one’ (feat. Ricky Myers) Dominum ‘Night Is Calling’ (feat. Battle Beast) Future Palace ‘Tidal Waves’ Haken ‘Delirium’ Harsh ‘All I Ever Wanted’ Kilmara ‘Liberticide’ Kissin’ Dynamite ‘Glory Days’ Methane ‘360° Of Destruction’ Mirrortalk ‘Wait My Turn’ The Night Eternal ‘Caught In A Spell’ Selfish Things ‘Violence’ (feat. Mike Froh) Temperance ‘The Devil: Sin, Sin, Sin’ Trelldom ‘When This Was Young’ Untitled With Drums ‘Shame’ --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal…