Bullet For My Valentine haben 2027 großes mit ihrem mittlerweile achten Studioalbum vor, wie Schlagzeuger Jason Bowld verrät.

Bullet For My Valentine schrauben bekanntlich seit einigen Monaten an einem neuen Album. Schlagzeuger Jason Bowld hat nun kürzlich in einem Interview mit Drum Dog einen aktuellen Zwischenstand bezüglich des Fortschritt der Machenschaften überbracht. Hierbei plauderte der Brite auch den Plan des Quartetts aus, wann die Platte erscheinen soll. Demnach soll es Anfang 2027 so weit sein. Gut Ding will Vorarbeit haben "Ich bin gerade damit fertig geworden, die Drums einzuspielen", berichtet der Bullet For My Valentine-Trommler. " Wahrscheinlich wird es bis Juni fertiggestellt sein. Und dann planen wir, es im Januar rauszubringen. Wir müssen es richtig timen und die…