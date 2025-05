Die Familie des Rush-Drummers hat einen weiteren Tod zu betrauern. Nach Neil und dessen Vater nehmen die Pearts Abschied von Bruder Danny.

Rush-Schlagzeuger Neil Peart ist bekanntlich vor rund fünf Jahren von uns gegangen -- am 7. Januar 2020 erlag der Kanadier nach einem dreijährigen Kampf einem Glioblastom. Hierbei handelt es sich um einen selten auftretenden, jedoch aggressiven Hirntumor. Nun hat die Peart-Familie neue, traurige Nachrichten zu vermelden: So ist vergangene Woche am 13. März 2025 Neils Bruder verstorben. Danny Peart litt ebenfalls an einem Glioblastom. Ruhet in Frieden Kunde davon überbrachte Nancy Peart Burkholder, ihres Zeichens Schwester von Danny und des Rush-Trommlers, mittels eines Posts in der Peart Family Events Facebook-Gruppe. "An diesem trostlosen Sonntag teilen wir mit großer Traurigkeit mit, dass…