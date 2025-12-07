Toggle menu

Later. live in Hamburg 23.01.2026

Künstler: Later.

‘Last Christmas’: Poppy läutet Adventszeit ein
Poppy (hier beim 'Hell & Heaven 2023'-Festival in Toluca, Mexiko) hat ‘Last Christmas’ neu interpretiert
Ja, ist denn heut’ schon Weihnachten? Wenn man Poppy fragt: Auf jeden Fall. Zumindest ihrem ‘Last Christmas’-Cover nach zu urteilen.
Wenn wir ehrlich sind, war das längst überfällig. In den Supermärkten ist seit Wochen weihnachtlicher Süßkram wie Spekulatius, Lebkuchen, Zimtsterne, Baumkuchen und Rumkugeln zu haben. Wenn man so will, hat die Vorweihnachtszeit also längst begonnen. Insofern ist es nur folgerichtig, dass auch in musikalischer Hinsicht endlich der Advent eingeläutet wird. Und das übernimmt Poppy — mit ‘Last Christmas’ von Wham! Once bitten and twice shy Dass Moriah Rose Pereira, wie Poppy mit bürgerlichem Namen heißt, aus US-amerikanischer Sicht die wichtigen Festtage Halloween und Thanksgiving einfach überspringt (wie die Kollegen von Metal Sucks erschrocken anmerken) — geschenkt! Jedenfalls hat sich die…
