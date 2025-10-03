Biff Byford hat die erste Runde der Chemotherapie hinter sich gebracht. Das vermeldet der Saxon-Frontmann in einer Videobotschaft.

Anfang Juli mussten Saxon einige ihrer anstehenden Auftritte absagen. Grund dafür: Frontmann Biff Byford musste sich einer Notoperation unterziehen. Zunächst war nicht bekannt, mit welchen gesundheitlichen Problemen der 74-Jährige zu kämpfen hat. Im August gab er selbst ein Statement ab, in dem er für Aufklärung sorgte. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen Tumor im Darm. „Deshalb musste ich am 8. Juli ganz schnell operiert werden.“ Nur wenige Tage zuvor absolvierte die Band noch ihren Auftritt bei diesjährigen Rockharz. Gesundheit geht vor Mit der Operation war es jedoch nicht getan. Und so verkündete Biff Byford vergangenen Monat: „Leider muss ich…