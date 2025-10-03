Toggle menu

Laura Cox live in Roth 27.03.2026

Künstler: Laura Cox

Karte und Anfahrt

Megadeth: Aufnahmen für finales Album kurz vor Abschluss
Teemu Mäntysaari mit Megadeth beim Resurrection Fest am 24. Juni 2024 im spanischen Viveiro
Megadeth befinden sich auf der Zielgeraden, was ihren finalen Longplayer betrifft, weiß Lead-Gitarrist Teemu Mäntysaari zu berichten.
Teemu Mäntysaari hat sich in den Sozialen Medien zu Wort gemeldet. In einer Videobotschaft gibt der neue Lead-Gitarrist von Megadeth einen aktuellen Zwischenstand über die Arbeiten am letzten Studiowerk der Formation um den einstigen Metallica-Musiker Dave Mustaine zu Protokoll. Laut dem Finnen, welcher auch bei Wintersun in die Saiten greift, stehen die US-Thrasher kurz davor, die Aufnahmen abzuschließen. Produktive Zeit "Die meiste Zeit von diesem Jahr waren wir im Studio und haben an neuer Megadeth-Musik gewerkelt", erzählt Mäntysaari. "Das hat beim Songwriting, Jammen und Arrangieren angefangen, ging weiter mit dem Einspielen von Demos, all die kleinen Details richtig hinkriegen, die…
