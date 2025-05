Sepultura befinden sich auf ihrer Abschiedstournee. Im Video-Interview mit METAL HAMMER verrät die Band, wann ihr letztes Konzert stattfinden wird.

Alles Gute kommt irgendwann zum Ende. So ist es leider auch der Fall bei den Groove-Metallern Sepultura. Letztes Jahr begannen die Brasilianer ihre mehrjährige Abschiedstournee, die mittlerweile bis 2026 weitergehen soll. Dieses Jahr war ihr erster Tour-Stopp die 70.000 Tons Of Metal-Kreuzfahrt, auf der das METAL HAMMER-Team die Chance hatte, ein exklusives Video-Interview mit der Band zu führen und aktuelle Details zum kommenden Band-Ende zu erfahren. Anfang und Ende für Sepultura Sepulturas Geschichte begann 1984 in Belo Horizonte. Gegründet wurde die Band von den Brüdern Max und Igor Cavalera, die beide aktuell nicht mehr Teil von Sepultura sind. Einen ersten…