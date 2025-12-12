Dave Mustaine und Megadeth machen es offiziell: Für ihr letztes Studiowerk haben sie eine Metallica-Komposition gecovert.

Kürzlich haben Megadeth bereits die Tracklist ihres letzten Studioalbums veröffentlicht — mit Ausnahme des finalen Songs. Hierzu machte Bandboss Dave Mustaine ein paar Andeutungen, es handle sich um ein Cover, aber irgendwie auch nicht, weil er an der Komposition beteiligt war. In der Folge kamen Spekulationen auf, dass sich die Thrasher womöglich einen Metallica-Song vorgenommen haben. Der Kreis schließt sich Das haben Megadeth nun bestätigt: Das Quartett hat ‘Ride The Lightning’ neu interpretiert. "Während ich bei meiner Karriere wieder zum Ausgangspunkt zurückkehre, gab es die Entscheidung, ‘Ride The Lightning’ zu nehmen — einen Song, den ich zusammen mit James, Lars und…