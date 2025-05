Underoath steuerten bereits zu mehreren Videospiel-Soundtracks Songs bei – insbesondere Bassist Grant Brandell gilt als versierter Zocker.

METAL HAMMER: Was spielst du derzeit oder hast du zuletzt gespielt? Grant Brandell: Zuletzt habe ich mir mit 'Apex Legends' die Zeit vertrieben. MH: Was sind deine frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen? GB: Im Alter von sechs oder sieben Jahren besuchte ich oft einen älteren Nachbarn und zockte auf seinem Atari – das Spiel 'Pitfall', um genau zu sein. MH: Wie umfangreich ist deine Spielesammlung? GB: Früher war meine Sammlung…