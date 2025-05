Zwei Jahre nach GOMORRAH BURNS melden sich Cryptopsy mit ihrem neunten Studioalbum zurück. Der verstorbene Martin Lacroix konnte noch einen letzten Beitrag leisten.

Vergangenes Jahr hatten Cryptopsy einen schmerzlichen Verlust zu beklagen. Im Januar 2024 verstarb ihr früherer Frontmann Martin Lacroix, der bis zuletzt weiterhin für die Artworks der kanadischen Death Metal-Formation verantwortlich war. So auch noch für AN INSATIABLE VIOLENCE – das neueste Studiowerk von Cryptopsy. Dieses soll am 20. Juni 2025 über Season Of Mist erscheinen. Mit ‘Until There's Nothing Left’ wurde auch schon eine Single samt Video ausgekoppelt. Sprungbrett Ein Großteil der neuen Lieder sei auf Tour geschrieben worden, wie Vokalist Matt McGachy angibt. Er meint außerdem: „GOMORRAH BURNS war ein Sprungbrett für unser neues Album. Wir haben das, was…