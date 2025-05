Alice Cooper wird auf seine alten Tage noch ganz sentimental, hat er doch die Kräfte mit seinen alten Band-Kollegen gebündelt.

Alice Cooper hat sich mit den verbleibenden Mitgliedern seiner ursprünglichen Band zusammengetan. So haben Gitarrist Michael Bruce, Bassist Dennis Dunaway, Schlagzeuger Neal Smith und eben Vincent Furnier, wie der Frontmann mit bürgerlichem Namen heißt, ihren ersten gemeinsamen Longplayer seit 51 Jahren eingespielt. Die Platte trägt den Titel THE REVENGE OF ALICE COOPER und erscheint am 25. Juli 2025 über earMUSIC. Des Weiteren mischt posthum sogar der 1997 mit lediglich 49 Jahren verstorbene Gitarrist Glen Buxton mit. Das Lied ‘What Happened To You’ basiert nämlich auf einem Riff von einem alten Demo, das Dunaway und Buxton einst zusammen gemacht hatten. Darüber…