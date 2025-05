Fans von Sleep Token können sich auf den Frühling freuen. Denn dann veröffentlichen die Engländer ihr neues Studioalbum EVEN IN ARCADIA.

Sleep Token hatten zuletzt bereits diverse Hinweise in den Sozialen Medien abgesetzt, was zu einigen Spekulationen geführt hat. Nun haben die Briten endlich Butter bei die Fische gegeben -- und ihr neues Studiowerk angekündigt. Der mittlerweile vierte Longplayer der Formation trägt den Titel EVEN IN ARCADIA und kommt am 9. Mai 2025 auf die Märkte dieser Welt (Artwork siehe unten). Noch mehr von allem? Und als wäre das nicht schon genug, setzen Sleep Token noch einen drauf. So gibt es bereits die erste Single-Auskopplung zu hören. Mit ‘Emergence’ loten Bandboss Vessel und Co. zum einem Hip-Hop- und Electro-Gefilde aus, zum…