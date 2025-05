Alice In Chains sehen sich gezwungen, ihre anstehenden Gigs aufgrund einer plötzlich aufgetretenen Erkrankung von Sean Kinney zu canceln.

Alice In Chains sorgen sich derzeit um ihren Schlagzeuger Sean Kinney. Der 58-Jährige ist in irgendeiner Form erkrankt. Deshalb hatten die Heavy-Rocker zunächst ihre Liveshow am 8. Mai 2025 in Uncasville im US-amerikanischen Bundesstaat Connecticut abgesagt. Die zugehörige Begründung: "Bei Sean gibt es einen nicht lebensbedrohlichen, medizinischen Notfall." Gesundheit geht vor Doch damit leider nicht genug: Die gesundheitlichen Probleme von Kinney sind auf die Schnelle nicht verflogen. Daher bleibt Alice In Chains nicht anderes übrig, als die anstehende Einzelkonzerte sowie Festivalshows zu canceln. "Nach gründlicher Überlegung und indem wir dem Rat von medizinischen Profis folgen, haben wir die Entscheidung getroffen,…