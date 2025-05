Die Dokumentation ‘Within Temptation: The Invisible Force’ hat gerade erst Premiere gefeiert und bereits viele Menschen erreicht und bewegt. Hier im Stream sehen!

Am 6. Mai ist die Doku ‘The Invisible Force’ von Within Temptation auf dem YouTube-Kanal der Band veröffentlicht worden und kostenlos verfügbar. Ihr seht den Stream hier unten im Artikel. Der 23-minütige Dokumentarfilm folgt Frontfrau Sharon den Adel und Gitarrist Robert Westerholt, wie sie sich mehr und mehr mit dem Krieg in der Ukraine auseinandersetzen und schließlich auch vor Ort aktiv werden. Bereits innerhalb der ersten 16 Stunden sahen fast 50.000 Menschen den Film. Mut und Hoffnung Begleitet werden die Niederländer von der jungen ukrainischen Band Blind8, die Sharon bei einem Besuch in Kiew kennenlernt. Sie lädt sie dazu ein,…