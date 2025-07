Papa Roach-Sänger Jacoby Shaddix wurde erneut zum Fortschritt des neuen Albums befragt und enthüllte dabei interessante Informationen.

Papa Roach arbeiten seit geraumer Zeit am Nachfolger zu EGO TRIP (2022). Mit ‘Even If It Kills Me’ ist zu Beginn dieses Jahres die erste Single erschienen und weitere sollen folgen, bis das komplette Album fertig ist. Dies gab Frontmann Jacoby Shaddix Ende März im Gespräch mit Claro Música México zu Protokoll. Nun war Shaddix zu Gast bei Skratch N' Sniff, wo er explizit gefragt wurde, wie weit die Band mit dem neuen Material sei. Ihm zufolge seien aktuell fünf oder sechs Songs im Kasten, was für ihn bedeutet: „Wir sind also schon weit mit dem neuen Album vorangekommen.“ Natürlich…