Die US-amerikanische Modern Metal-Formation Edge Of Paradise biegt Anfang März mit ihrem sechsten Studiowerk PROPHECY ums Eck.

METAL HAMMER: Was sind deine frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen? Jamie Moreno: Ich erinnere mich noch sehr gut daran, mit Freunden oder Familie 'Mario Kart' und 'Super Smash Bros.' auf dem Nintendo 64 zu zocken. MH: Wie umfangreich ist deine Spielesammlung? JM: Momentan ist meine Sammlung nicht riesig, doch ich kann mit Stolz behaupten, alle 'Zelda'-Spiele für sämtliche Nintendo-Konsolen sowie die wichtigsten 'Mario'-Spiele zu besitzen. Dasselbe…