Vor genau 40 Jahren veröffentlichten Europe THE FINAL COUNTDOWN. Heute blicken wir zurück auf das Durchbruchswerk der Schweden.

Als Europe am 26. Mai 1986 ihr drittes Album THE FINAL COUNTDOWN veröffentlichten, ahnte niemand, dass diese Platte nicht nur die Karriere der Band, sondern gleich die gesamte Pop-Kultur prägen würde. Vier Jahrzehnte später ist der Titel-Song immer noch ein globaler Rausschmeißer, ein Meme‑Motor, ein Stadion‑Soundtrack und ein Stück Musikgeschichte, das sich weigert, in Würde zu altern. Doch das Album ist weit mehr als sein ikonisches Intro - auch wenn dieses Intro natürlich erst mal augenscheinlich alles in den Schatten stellt. Ein Album zwischen vier Studios und einem empfindlichen Magen Die Aufnahmen fanden in Zürich, Stockholm, Atlanta und Berkeley statt.…