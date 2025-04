Megadeth arbeiten aktuell an ihrem 17. Studioalbum. Auf YouTube bietet die Band ihren Fans einen Einblick in den Aufnahmeprozess der neuen Platte.

Schon seit letztem Jahr arbeiten Megadeth an neuem Material. Jetzt gibt es erste Hinweise, dass der Schaffensprozess ihres 17. Studioalbums sich so langsam dem Ende zuneigt. Auf YouTube veröffentlichte die Band ein Zeitraffer-Video, welches die Band beim Aufbau ihres Aufnahme-Equipments zeigt. Zumindest mit dem Schreiben des Albums scheint die Band also bereits fertig zu sein. Blick ins Studio Auf YouTube haben Fans der amerikanischen Thrasher jetzt die Chance, einen exklusiven Blick hinter die Aufnahme-Kulissen zu werfen. In knapp 78 Sekunden verwandelt sich ein leerer Hangar in ein funktionierendes Tonstudio, bestückt mit einem Aufnahmeraum und mehreren Instrumenten. Versehen haben Megadeth das…