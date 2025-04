Anfang Januar wurde bekannt, dass der ehemalige Mushroomhead-Sänger Jeffrey Hatrix an Krebs erkrankt ist. Nun meldet er sich mit einem Update.

Dass Ex-Mushroomhead-Sänger Jeffrey Hatrix alias Jeffrey Nothing an Krebs erkrankt ist, wurde bekannt, nachdem seine Tochter Mea eine GoFundMe-Kampagne ins Leben gerufen hatte, um Geld für die Behandlung zu sammeln. Eine Diagnose, die ohnehin schon nicht leicht zu verdauen ist. Umso schlimmer, da Hatrix’ Ehefrau ebendiese Diagnose 2015 erhielt und der Krankheit im April 2024 erlag. Nun scheint die Behandlung bei dem Sänger glücklicherweise gut anzuschlagen, wie er selbst via Social Media bekanntgibt. Auf Facebook bedankt sich Jeffrey Hatrix für die Spenden und schreibt: „Ich wollte nur ein Update zu meiner Situation geben und euch allen aufrichtig für eure Fürsorge…