Iron Maiden live in Deutschland: Die Metal-Legenden sind zurück – und METAL HAMMER hat das passende Merch für euch.

Iron Maiden beweisen einmal mehr, warum sie zu den größten Livebands der Metal-Geschichte zählen. Ihre "Run For Your Lives"-Welttournee macht auch in Deutschland halt. Von epischen Bühnenbildern über Eddie-Inkarnationen bis hin zu Klassikern wie ‘The Trooper’, ‘Fear Of The Dark’ oder ‘Run To The Hills’: Bruce Dickinson, Steve Harris & Co. liefern ab – wie seit Jahrzehnten. Wer sich passend zur Tour ausstatten will, wird im offiziellen METAL HAMMER-Merch-Shop fündig. Dort wartet jede Menge Iron Maiden-Merchandise auf euch – von klassischen Shirts und Hoodies über CDs und Vinyl bis hin zu Accessoires für den gepflegten Heavy Metal-Alltag. Natürlich darf dabei…