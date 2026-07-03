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Liturgy live in Karlsruhe 23.07.2026

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Künstler: Liturgy

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Iron Maiden live: Passendes Merchandise im Online-Shop
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Iron Maiden live in Deutschland: Die Metal-Legenden sind zurück – und METAL HAMMER hat das passende Merch für euch.
Iron Maiden beweisen einmal mehr, warum sie zu den größten Livebands der Metal-Geschichte zählen. Ihre "Run For Your Lives"-Welttournee macht auch in Deutschland halt. Von epischen Bühnenbildern über Eddie-Inkarnationen bis hin zu Klassikern wie ‘The Trooper’, ‘Fear Of The Dark’ oder ‘Run To The Hills’: Bruce Dickinson, Steve Harris & Co. liefern ab – wie seit Jahrzehnten. Wer sich passend zur Tour ausstatten will, wird im offiziellen METAL HAMMER-Merch-Shop fündig. Dort wartet jede Menge Iron Maiden-Merchandise auf euch – von klassischen Shirts und Hoodies über CDs und Vinyl bis hin zu Accessoires für den gepflegten Heavy Metal-Alltag. Natürlich darf dabei…
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