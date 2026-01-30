Gus G. ist offenbar ein richtiges Arbeitstier. Während er gleich zwei Alben fertigstellt, entsteht im Hintergrund schon neues Material.

2025 war ein geschäftiges Jahr für Gus G., der sich unter anderem einen Namen als Gitarrist bei Ozzy Osbourne gemacht hat. Nach eigenen Angaben spielte der 45-Jährige 48 Konzerte in 19 Ländern, hat simultan an einer Solo-Platte und einem neuen Firewind-Album gearbeitet und ist ganz nebenbei zum ersten Mal Vater geworden. Unerschöpfliche Kreativität Im Interview mit Rev. Tom Brice von Sportzwire Radio wurde Gus G. nun gefragt, wie wichtig es ihm als Künstler sei, in diesem Stadium seiner Karriere noch neue Musik zu veröffentlichen. „Ich denke, es ist sehr wichtig, in Bewegung zu bleiben, kreativ zu sein und sich nicht…