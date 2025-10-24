Killswitch Engage kommen im Herbst 2025 mit Fit For An Autopsy u.a. Vorbands nach Deutschland. Die Show in Leipzg musste verlegt werden.

Nachdem die Metalcore-Helden Killswitch Engage – Jesse Leach (Vocals), Adam Dutkiewicz (Gitarre), Joel Stroetzel, (Gitarre), Mike D'Antonio (Bass) und Justin Foley (Drums) – im Februar ihr starkes neues Album THIS CONSEQUENCE veröffentlicht haben und anschließend ausgiebig durch ihre US-Heimat getourt sind, kündigt die Band Europadates für diesen Herbst an. Killswitch Engage mit Vorbands zurück in Europa Killswitch Engage werden 2025 zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder live in Europa zu sehen sein und insgesamt 25 Konzerte spielen, die in zwei Runs unterteilt sind. Der erste Teil der Tour startet am 29. September in Lissabon und endet am 20. Oktober…