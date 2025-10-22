Toggle menu

Lord of the Lost live in Herford 07.05.2026

Künstler: Lord of the Lost

Ozzy Osbourne: Seine Einordnung des finalen Konzerts
Black Sabbath-Ikone Ozzy Osbourne während seiner Aufnahme als Solokünstler in die Rock & Roll Hall Of Fame am 19. Oktober 2024
Ozzy Osbourne blickt in seiner neuen Biografie auf seine finale Liveshow bei "Back To The Beginning" zurück.
In knapp einer Woche gibt es die neuen Memoiren von Ozzy Osbourne zu lesen. Und in ‘Last Rites’ blickt der "Prinz der Dunkelheit" sogar noch auf seinen Bühnenabschied mit Black Sabbath zurück — am 5. Juli 2025 sagte die Heavy Metal-Ikone in seiner Heimatstadt Birmingham laut "Servus!". Knapp zweieinhalb Wochen später starb Ozzy. In einem bei der Times erschienenen Auszug kann man Ozzys ausführliche Rekapitulation des letzten Auftritts lesen. Überwältigende Emotionen "Als ich auf die Bühne kam, war alles, was ich denke konnte: Ist meine Stimme wirklich bereit hierfür?", beginnen Ozzy Osbournes Einschätzungen. "Doch sobald der Vorhang gelüftet war, habe…
