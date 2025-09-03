Am Dienstagabend rockten AC/DC in Düsseldorf. Hier findet ihr alles, um gepflegt in Erinnerungen an das Live-Konzert zu schwelgen.

AC/DC befinden sich bekanntlich derzeit auf großer Europatournee. Hierzulande spielten Angus Young und Co. bereits am 30. Juni im Berliner Olympiastadion auf, nun beglückten die Aussie-Rocker die Fans in Düsseldorf. Dort gab sich das Quintett am Dienstag, den 8. Juli vor über 40.000 Fans die Ehre. Wir haben für euch alles Essenzielle zur Nachbereitung zusammengetragen, sprich: die Setlist, coole Fotos und Live-Videos. Beim Tourneeauftakt am 26. Juni in Prag war unter den rund 60.000 Zuschauer auf dem Flugplatz Prag-Letňany auch ein prominenter Gast: Der tschechische Präsident Petr Pavel ließ es sich nicht nehmen, das Hard Rock-Quintett in Aktion zu erleben.…