Astronaut Alexander Gerst und Astronautin Rabea Rogge beehren das "Space Camp" am Wacken Open Air.

Wacken hebt ab! Das Wacken Open Air 2025 bringt zahlreiche Akteure der deutschen Raumfahrt und Astronomie auf den Acker. Im Rahmen einer besonderen Kooperation erwartet die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr ein "Space Camp" mit einem spannenden und informativen Programm rund um das Thema Weltraum - passend zum diesjährigen Wacken-Motto, an welches sich alle Designs 2025 anlehnen. Als Wacken-Partner mit dabei sind die ArianeGroup, die Astronomische Gesellschaft (vertreten durch das Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Bonn; das Haus der Astronomie, Heidelberg; das Institut für Physik und Astronomie der Universität Potsdam), der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI), CRAF, die Deutsche…