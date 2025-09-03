In der ZDF-Mediathek gibt es von ‘Volle Kanne’ nicht nur ein Interview mit Doro Pesch, sondern auch einen Beitrag zu 50 Jahren Motörhead.

Frühstücksfernsehen ist nur was für Langweiler? Das ZDF sieht das anders und hatte am 17. Juli nicht nur die Queen of Metal, Doro Pesch, bei ‘Volle Kanne’ zu Gast, sondern huldigt in einem Beitrag auch Motörhead zum 50. Jubiläum. Insbesondere liegt der Fokus auf Motörhead-Frontmann Ian Fraser "Lemmy" Kilmister, dessen Tod sich dieses Jahr zum zehnten Mal jährt. 50 Jahre Motörhead Von Moderator Florian Weiss heißt es: "Der Mann war eine Legende, hat mit seiner Truppe jahrzehntelang die Heavy Metal-Szene mit aufgemischt, er hat sie quasi mitkreiert, seine Musik hat geprägt. Vor zehn Jahren, 2015, starb er dann leider an…