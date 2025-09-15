Deftones-Frontmann Chino Moreno versucht die Situation mit Gitarrist Stephen Carpenter in Worte zu fassen – scheinbar gar nicht so leicht.

Seit 2022 war Gitarrist Stephen Carpenter nicht mehr mit den Deftones außerhalb der USA auf Tournee. Lange waren die genauen Gründe dafür nicht bekannt. Erst im Juli 2024 gestand Carpenter, unter massiven Angststörungen zu leiden. Neben seiner Flugangst fürchte er einen weiteren Lockdown oder eine Gefangenschaft. Gegenüber Rock Feed erklärte damals: „Bei allem, was in der Welt passiert, bin ich einfach noch nicht bereit, mein Zuhause und das Land zu verlassen.“ Gesundheit zuerst Nun sprach Sänger Chino Moreno mit den britischen Metal Hammer-Kollegen über Carpenters Abwesendheit bei Auftritten außerhalb der USA. Auch für ihn scheint das Gesamtbild weiterhin schwer zu…