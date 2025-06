Das Drittwerk von Oomph! hatte einen großen Einfluss auf ihre spätere Karriere. Anlässlich des Jubiläums betrachten wir es genauer.

1989 trafen sich die drei Freunde Dero, Flux und Crap in Wolfsburg und hatten eine Idee, die ihr Leben auf neue Bahnen bringen wird. Oomph! reihten sich in die Welt der Electronic Body Music ein und veröffentlichten drei Jahre später ihr Debütwerk mit dem kreativen Namen Oomph!. Das Leben als Musiker gefiel dem Trio, mit EBM konnten sie sich jedoch nicht vollständig identifizieren. So zogen harte Gitarren bei ihnen ein, sie ließen sich von Bands wie Sepultura und Pantera beeinflussen und schufen mit ihrem Zweitwerk SPERM (1994) einen Pionier der Neuen Deutschen Härte. Die Kreativität brach nicht ab und der…