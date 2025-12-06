Toggle menu

Luna Simao live in Stuttgart 11.04.2026

Künstler: Luna Simao

Karte und Anfahrt

METAL HAMMER PARADISE 2025: Das Rahmenprogramm steht fest
Das METAL HAMMER PARADISE 2024 war eine stürmische Angelegenheit
Bald steigt wieder das METAL HAMMER PARADISE an der Ostsee. Neben mitreißenden Liveshows haben wir für euch noch viel mehr in petto!
Bei unserem allseits beliebten Jahresabschlussfestival METAL HAMMER PARADISE gibt es auch dieses Mal wieder nicht nur bockstarke Live-Konzerte von unter anderem Saxon, D-A-D, Nestor, Kanonenfieber, Apocalyptica, Endseeker, The Night Eternal, Benediction und Rhapsody Of Fire. Denn dank des umfang- wie abwechslungsreichen Rahmenprogramms kommt bei der Indoor-Sause am 28. und 29. November 2025 in der Ferienanlage Weissenhäuser Strand nie Langeweile auf. Folgendes könnt ihr euch gönnen: Veranstalter-Talk Samstag (29.11.) 12:30 Uhr  Motörhütt  Informativer als hier wird es nicht: Festival-Veranstalter Stephan Thanscheidt (CEO FKP Scorpio) und METAL HAMMER-Chefredakteur Sebastian Kessler laden euch wie gewohnt zu einer interaktiven Gesprächsrunde ein und freuen sich…
