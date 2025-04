Machine Head greifen dieses Jahr wieder an! Die Gruppe um Robb Flynn wird Ende April ihren frischen Longplayer veröffentlichen.

Fans von Machine Head dürfen sich auf einen neuen Longplayer der US-Metaller freuen. Denn Robb Flynn und seine drei Mitstreiter werden im Frühling ihr mittlerweile elftes Studiowerk auf die Märkte dieser Welt bringen. Es trägt den Titel UNATØNED und erscheint am 25. April 2025 über Nuclear Blast Records. "Relevant & unaufhaltsam" Als Vorbote für dieses "bis an die Grenzen gehendes Album, geformt aus kreativer Disziplin und dem stetigen Antrieb, voranzukommen" gibt es ab sofort den Track ‘Unbøund’ zu hören (zugehöriges Musikvideo siehe unten). Interessenten können die kommende Machine Head-Platte UNATØNED ab sofort hier vorbestellen und pre-saven. Im Infoschreiben des Labels zur…