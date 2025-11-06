Die ersten zwei Namen für die Gästeliste zur kommenden Jubiläumsplatte von Accept stehen fest: Frank Bello und Billy Sheehan sind mit dabei.

Accept sind eifrig am Werkeln für das Album anlässlich ihres 50. Band-Jubiläums, welches vermutlich Anfang 2026 erscheinen wird. Für den Longplayer haben Bandboss Wolf Hoffmann und Co. sorgfältig die besten Songs aus den 50 Schaffensjahren der deutschen Heavy Metal-Veteranen ausgewählt und mit musikalischen Überraschungsgästen neu aufgenommen. Nun haben zwei Musiker ihre Beteiligung an dem Projekt ausgeplaudert. Riesiger Aufschlag Hierbei handelt es sich um Anthrax-Bassist Frank Bello sowie Mr. Big- und The Winery Dogs-Bassist Billy Sheehan. Beide Musiker lüfteten ihr Geheimnis beim Guitar Summit — einer Musikmesse, die letztes Wochenende in Mannheim über die Bühne ging. "Ich liebe Accept", gab Frank…