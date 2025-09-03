Wer sich auf die Tollheit des Wacken Open Airs einstimmen will, kommt an der Festivalhymne von The Butcher Sisters und Doro nicht vorbei.

Das Wacken Open Air ist längst nicht mehr nur ein Festival. Das weltweit größte Metal-Festival transzendiert schon lange in viele andere Lebensbereiche — seien es Kreuzfahrten (wie mit den Full Metal Cruises), Berg-Events (wie neuerdings wieder mit Full Metal Mayrhofen) und diversen Aktions- und Merchandise-Artikeln. Was fehlt da natürlich noch? Logisch: Eine waschechte Festivalhymne! Grüße aus St. Tropez Und diesen Song legen nun The Butcher Sisters (TBS, laut augenzwinkernder Pressemitteilung "die trueste Metal-Band der Welt") mit Gesangsunterstützung von keiner geringeren als der deutschen "Queen Of Metal" Doro vor. Das zugehörige, vom Wahnsinn nur so zerfressene Video gibt es unten zu…