2025 feiert die inzwischen inaktive Band ihren 50. Geburtstag, und Gründer wie Galionsfigur Ian Fraser „Lemmy“ Kilmister würde zudem seinen 80. begehen.

Aufgrund der Jubiläen gedenken wir Werk, Wirken und Witz von Lemmy sowie seiner Mannschaft mit 50 Motörhead-Momenten. Eine Frage der Perspektive Denkt man an Lemmy, dürfte das (Bühnen-)Bild, das man dabei unmittelbar im Kopf hat, wie folgt ausschauen: Ein Hüne mit Hut oder militärischer Kopfbedeckung, vorwiegend in schwarz gekleidet. Umgeschnallt hat er einen mächtigen Rickenbacker-Bass, während im Hintergrund sein 1976 angeschafftes, markiges 100-Watt-Marshall-1992-Super-Bass-Lieblings-Topteil mit dem durchaus etwas griffigen Spitznamen „Murder One" auf…