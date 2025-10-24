Cradle Of Filth haben den Abgang ihrer Keyboarderin Zoë Marie Federoff aus "persönlichen Gründen" zu verschmerzen.

Das kommt unerwartet: Zoë Marie Federoff ist raus bei Cradle Of Filth. Die blonde US-Amerikanerin hat während der aktuell laufenden Tournee durch Lateinamerika ihren Ausstieg aus der britischen Extreme Metal-Gruppe verkündet. Als Begründung führt die 33-Jährige "persönliche Gründe" an. Schwarze Stimmung "Mit tiefem Bedauern teile ich mit, dass ich aus persönlichen Gründen nicht dazu in der Lage bin, mit dieser Konzertreise und im Allgemeinen mit Cradle Of Filth weiterzumachen", schreibt die Sängerin und Keyboarderin in den Sozialen Medien. "Bitte respektiert meine Privatsphäre und die Privatsphäre meiner Familie. Ich werde keine weiteren Fragen hierzu beantworten. Seid nett zu meiner Nachfolgerin. Ich…