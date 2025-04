Destruction-Chef Schmier findet, die Verteilung der Erlöse beim Streaming muss sich verändern. Momentan würden Künstler "unterbezahlt".

Destruction-Frontmann Schmier hat in einem neuen Interview gegen Musik-Streaming-Anbieter wie Spotify ausgeteilt. Die monetäre Ausschüttung sei so gering, dass sich junge Bands keine Studioaufnahmen mehr leisten könnten. Grundsätzlich habe der Thrash-Metaller nichts gegen das Musik-Streaming, nur eben gegen die dortige "Unterbezahlung". "Es ist eine neue Welt", setzt Schmier im Brutally Delicious-Podcast an. "Vor ein paar Jahren sagte jeder: 'Streaming ist schlecht.' Jetzt streamt jeder." Anschließend nimmt der Destruction-Bassist auf die Klage von Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich gegen die Tauschbörse Napster aus dem Jahr 2000 Bezug. "Lars wurde für etwas fertiggemacht, das eigentlich eine gute Idee war. Und er scheiterte daran, die Regierung an diesem…