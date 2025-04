Rise Against haben 2025 mit der Veröffentlichung einer neuen Single gestartet. Dieser soll noch dieses Jahr ein Langspieler folgen.

Rise Against touren gerade durch Europa und haben ein neues Lied im Gepäck. ‘Nod’ heißt das gute Stück, ist vor drei Wochen erschienen und handelt „von dem Trost, den wir in der Gemeinschaft finden. Es geht um die Gewissheit, dass wir nicht allein sind. Dieser Trost kann unsere Wut und unsere Frustration mildern, zumindest vorübergehend“, so Sänger und Haupttexter Tim Mcllrath. Kurz vor der Show in Dublin unterhielt sich Mcllrath mit Oran O'Beirne von Overdrive über die neueste Veröffentlichung und wann die Ideen dazu entstanden sind. Der Frontmann erinnert sich, dass es nach der Tournee zur letzten Platte NOWHERE GENERATION…