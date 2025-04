Nach seinem Aus bei Lamb Of God hat Chris Adler Firstborne ins Leben gerufen. Nach einer EP und einzelnen Singles soll nun das Debütalbum erscheinen.

Seit Mitte 2019 gehen Lamb Of God und Schlagzeuger Chris Adler getrennte Wege. Ziemlich genau ein Jahr später stellte er seine neue Band Firstborne vor, bestehend aus Gitarrist Myrone, Sänger Girish Pradhan, Megadeth-Bassist James LoMenzo und schließlich Adler an den Drums. Sogleich erschien eine Band-betitelte EP, auf die bis einschließlich 2023 weitere Singles folgten. Zur Zeit, da Firstborne gegründet wurde, war LoMenzo nicht bei Megadeth, kehrte jedoch 2022 dorthin zurück. Vermutlich machen Adler, Pradhan und Myrone deshalb aktuell zu dritt weiter. Sei's drum. Die Band hat einen Plattenvertrag bei M-Theory Audio unterzeichnet und veröffentlicht am 18. Juli 2025 ihren ersten…