Gitarrist Chris Garza verabschiedet sich mit einem Statement temporär von Suicide Silence, um sich neu zu sortieren.

Suicide Silence-Gründungsgitarrist Chris Garza muss sich eine Zeit lang von seiner Band verabschieden. Das erklärte der Musiker in einem Statement auf Instagram. Garza möchte kurzzeitig ein wenig Abstand gewinnen, um sich neu zu orientieren. In seinem Statement schreibt er: "Hallo zusammen, wie manche von euch vielleicht schon gemerkt haben, habe ich die letzten paar Suicide Silence-Konzerte verpasst. Das ist, weil ich eine Pause von der Band mache. SuSi sind seit 2002 ununterbrochen in meinem Kopf." Reset-Knopf Der Gitarrist beteuert, dass trotzdem alles in Ordnung sei, er aber kürzertreten müsse: "Alles ist gut. Ich muss nur den Reset-Knopf drücken, damit ich in…