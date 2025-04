Shinedown haben seit geraumer Zeit an neuer Musik gearbeitet. Das Ergebnis scheint so gut wie fertig und bereit für die Veröffentlichung zu sein.

Das siebte Studioalbum PLANET ZERO liegt inzwischen drei Jahre zurück, doch die Jungs von Shinedown waren seither keineswegs untätig. Erst vor wenigen Monaten verriet Schlagzeuger Barry Kerch im Gespräch mit Meltdown, dass die sich Band mitten in der Albumproduktion befindet. Mit ‘Three Six Five’ und ‘Dance, Kid, Dance’ wurden Ende Januar gleich zwei neue Songs veröffentlicht, die selbstverständlich auf der kommenden Platte zu finden sind. Im Interview mit dem Radiosender 106.9 K-HITS gibt Sänger Brent Smith an: „Wir wollten diese beiden Songs herausbringen, weil das in gewisser Weise eine Art Startrampe für das ist, was wir als nächstes tun werden.“…