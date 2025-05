Electric Callboy trennen sich vom Bachelorette-Gewinner. Doro besucht einen Dino-Park. Neue Alben von u.a. Hate, Tetrarch, Misfire. Sabina Classen im Interview u.m.

Back In Black – das Metal-Update Metal-Queen Doro Pesch wird ein Fossil gewidmet – im Dino-Park kommt es zum Aufeinandertreffen. Ganz schön was los im Schlagzeugerland! Die Familie von Joey Jordison verwaltet den Nachlass des früheren Slipknot-Drummers und möchte dessen Vimic-Album veröffentlichen. Bruce Dickinson ist „geschockt“ vom neuen Iron Maiden-Taktgeber Simon Dawson – warum eigentlich!? Und Electric Callboy trennen sich vom kessen Kesselhauer David Friedrich. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Behemoth THE SHIT OV GOD Tetrarch THE UGLY SIDE OF ME Hate BELLUM REGIIS Misfire PRODUCT OF…