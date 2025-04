Am 6. Mai kehrt Walter Hills (‘48 Hours’) ‘Red Heat’ zurück auf die große Leinwand. Gezeigt wird die Uncut-Version, aufwändig in 4K restauriert.

Clashende Muskeln, fliegende Fäuste und jede Menge Testosteron inklusive! ‘Red Heat’, die Geschichte um Drogenfahnder Danko und Chicago-Cop Ridzik, die gemeinsam einem Drogenboss das Handwerk legen wollen, ist mit den Kult-Stars Arnold Schwarzenegger und James „Jim“ Belushi hochkarätig besetzt. Einen ersten Eindruck zu diesem absoluten Kultstreifen aus dem Buddy-Cop-Genre vermittelt der Trailer. Zum Inhalt Der hartgesottene Moskauer Drogenfahnder Ivan Danko reist dem sowjetischen Drogenbaron Rostavili in die USA nach, um ihm dort endlich das Handwerk zu legen. In Chicago wird jedoch bei dem Versuch, Rostavili zu stellen, ein amerikanischer Polizist getötet. Der schmierige Art Ridzik, Partner des toten…