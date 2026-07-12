Die legendäre 1975 Les Paul-Gitarre des kürzlich verstorbenen ehemaligen Kiss-Lead-Gitarristen Ace Frehley wurde in New York versteigert.

Am 29. und 30. Mai veranstaltete das Auktionshaus Julien's im Hard Rock Café am Times Square in New York City eine Live-Auktion, bei der Objekte der "Music Icons"-Reihe versteigert wurden. Darunter auch einige Besitztümer des ehemaligen Kiss-Lead-Gitarristen Ace Frehley, der im Oktober 2025 infolge eines Sturzes an einem Schädel-Hirntrauma verstarb. Budokan Frehleys legendäre "Budokan" Gibson Les Paul wurde auf $400.000 bis $600.000 geschätzt und verkaufte sich letztendlich für $512.000. Die Custom-Gitarre begleitete den Gitarristen bei allen Kiss-Konzerten auf der "Rock And Roll Over"-Tour (1976). Bei der "Dynasty"-Tour (1979) war sie auch dabei. Seinen Spitznamen bekam das Instrument, als Kiss 1977…