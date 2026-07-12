Nightwish-Organ Floor Jansen will es mal wieder solo wissen. Die Sängerin geht Anfang kommenden Jahres auf Europatournee.

Während Nightwish bekanntlich pausieren, werkelt Frontfrau Floor Jansen eifrig an ihrer Solokarriere. Während die Niederländerin zuletzt Lieder für ihr zweites eigenes Album machte und im Zuge dessen mit ‘Run’ einen ersten Single-Vorboten raushaute, hat die 45-Jährige nun eine Konzertreise angekündigt. Die frühere After Forever- und ReVamp-Sängerin bestreitet ihre "Hytress"-Solo-Tour im Januar und Februar 2027. Es stehen Shows in Belgien, Frankreich, Großbritannien, der Schweiz, der Tschechischen Republik, Polen, Schweden und in den Niederlanden auf dem Programm. Fortsetzung folgt "Ich gehe wieder auf Europatournee!", freut sich Floor Jansen in den Sozialen Medien. "2027 kehre ich mit meiner ‚Hytress‘-Tour und meiner kompletten Liveband…