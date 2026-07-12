Laut Frontmann Mikael Stanne schreiben er und seine Kollegen von Dark Tranquillity derzeit an Material für ein neues Studioalbum.

Auftritte von Dark Tranquillity sind dieses Jahr rar gesät. Zwar ist Sänger Mikael Stanne auch mit The Halo Effect unterwegs (darunter das METAL HAMMER PARADISE 2026), in den Live-Pausen widmet er sich jedoch dem Schreiben neuer Songs für das 14. Studioalbum seiner Ursprungsformation. Im Mai waren Dark Tranquillity zu Gast beim Rock Hard Festival, wo Mikael Stanne Backstage ein Interview gab. Dabei gab der Schwede zu Protokoll, dass aktuell „vieles in Arbeit“ sei. Direkt am Folgetag des Festivals sei er deshalb zurück in die Heimat gereist, um dort mit seinen Kollegen weiter an der neuen Musik zu arbeiten. „Wir schreiben…