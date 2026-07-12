Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Margot Erkner live in Nürnberg 02.12.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Margot Erkner

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
METAL HAMMER präsentiert: Sabaton live 2027
Sabaton-july-2025
Sabaton "The Legendary Tour - Part 2" kommt 2027 nach Europa. Im April stehen fünf Shows in Deutschland an.
Nach dem Erfolg ihrer spektakulären Arenatournee im Jahr 2025, zu deren Highlights eine Burg auf der Bühne sowie eine mechanische Zugbrücke gehörten, kündigen Sabaton nun den zweiten Teil der „The Legendary Tour“ an. Die Band äußert sich wie folgt: “Nachdem wir 2025 eine der größten Arenatourneen mit über 20 Lastwagen und mehr als 200 Crewmitgliedern absolviert hatten, konnten wir es nicht einfach bei Kapitel eins belassen! Wir freuen uns sehr, bekanntgeben zu dürfen, dass ,The Legendary Tour – Part 2‘ 2027 nach Europa kommt! Erneut werden wir von ,The Legendary Orchestra‘ begleitet, zusammen mit den talentierten Gast-Stars Noa Gruman, Tina Guo…
Weiterlesen
Zur Startseite